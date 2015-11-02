رسميا.. برشلونة يجدد عقد رافينيا

(إفي): أعلن نادي برشلونة لكرة القدم اليوم الاثنين تمديد ارتباطه بلاعب وسطه رافينيا ألكانتارا حتى يونيو 2020 ، مع وجود شرط جزائي في التعاقد الجديد قيمته 75 مليون يورو.

ويعاني رافينيا (22 عاما) من إصابة خطيرة في الوقت الحالي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة سيبعده قرابة الستة أشهر عن الملاعب.

وكانت بداية الموسم الجاري عاصفة بالنسبة للاعب الوسط الشاب، الذي أصيب في سبتمبر الماضي في مستهل مشوار الفريق الكتالوني في دوري الأبطال الأوروبي على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الإيطالية أمام روما، بعد قليل من استهلال مشواره الدولي مع منتخب البرازيل الأول.

وسيوقع اللاعب على عقده الجديد وهو يتعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، والتي ستبعده عن الملاعب لجانب كبير من الموسم الجاري.

وبعد أن نشأ في صفوف فرق الأعمار السنية الصغيرة بالبرسا، انتقل رافينيا لموسم إلى سلتا فيجو حيث تألق تحت إمرة لويس إنريكي. ومع تولي المدرب المسئولية في ملعب (كامب نو)، عاد معه رافينيا إلى برشلونة حيث ظل يتمتع بحظوة لدى مديره الفني.

وكان التعاقد الحالي للشقيق الأصغر لعائلة ألكانتارا يمتد حتى يونيو 2016 بشرط جزائي قيمته 30 مليون يورو.