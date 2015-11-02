مصرع 37 إرهابيا من «داعش» بنيران عراقية وقصف لطيران التحالف

لقي 37 إرهابيا من تنظيم “داعش” على الأقل بنيران القوات العراقية المشتركة وقصف لطيران التحالف الدولي في محافظات: الأنبار، وصلاح الدين، ونينوي.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم/الاثنين/ أن طيران التحالف الدولي نفذ 16 طلعة جوية استهدفت مناطق الرمادي والحبانية بالأنبار وسنجار وتلعفر والموصل بنينوني والشرقاط وبيجي بصلاح الدين، مما أسفر عن مصرع العديد من الإرهابيين وتدمير 24 موقعا قتاليا لتنظيم داعش وأسلحة ومعدات ومخابئ للتنظيم.

وأشارت الخلية إلى أن القوات العراقية قتلت 7 إرهابيين من مسلحي داعش، ودمرت ست سيارات في منطقة سد سامراء بصلاح الدين شمالي العراق.

وقتلت قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد خلال عملية عسكرية في منطقة الكرمة شمال شرقي الفلوجة بالأنبار 11 إرهابيا، ودمرت عددا من مواقع التنظيم والعديد من آلياته.

وقصف طيران الجيش العراقي تجمعا لمسلحي داعش، مما أسفر عن قتل 4 إرهابيين في منطقة البغدادي غرب الرمادي بمحافظة الأنبار.. كما قصفت مدفعية الفرقة الثامنة بالجيش العراقي مواقع لداعش في منطقتي المضيق والفلاحات شرق الرمادي، أسفرت عن قتل العديد من الإرهابيين وتدمير خمس سيارات مزودة بأسلحة رشاشة.

وواصلت القوات التابعة لقيادة عمليات الأنبار اليوم /الاثنين/ تقدمها باتجاه مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق، واقتربت من مقر قيادة العمليات، مما أسفر عن مقتل 15 إرهابيا من تنظيم “داعش” بينهم قناصة بقصف جوي لطيران التحالف الدولي.

وقال مصدر أمني إن القوات اقتربت من منطقة “جسر فلسطين” القريب من مقر قيادة عمليات الأنبار، وتفكيك 65 عبوة ناسفة.. مشيرا إلى أنه تم قتل ثمانية مسلحين وثلاثة من القناصة من داعش بغارة جوية للتحالف الدولي في منطقة البو فراج، كما قتل أربعة إرهابيين في منطقة “البو ذياب” شمالي الأنبار.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لعمليات الجزيرة بالجيش العراقي من تفجير 22 عبوة ناسفة في منطقة شرق البغدادي بالإضافة إلى تفجير 11 عبوة ناسفة أخري أثناء تطهير الطريق من منطقة الكيلو 160 إلى قاعدة “عين الأسد” العسكرية الجوية بالأنبار.