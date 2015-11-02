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وزير الصحة يتفقد مستشفى «آل نهيان» و يأمر بتزويدها بغرفة عمليات

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وزير الصحة يتفقد مستشفى «آل نهيان» و يأمر بتزويدها بغرفة عمليات وزير الصحة يتفقد مستشفى «آل نهيان» و يأمر بتزويدها بغرفة عمليات

 

وزير الصحة والسكان

تفقد أ.د أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، صباح اليوم مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، كما تفقد الأرض المجاورة للمستشفى، والتى من المقرر أن يتم إنشاء مستشفى متخصص لجراحات الأطفال عليها تشمل جميع التخصصات الطبية بتمويل من صندوق أبو ظبى للتنمية.

وأمر الوزير خلال تفقده أقسام المستشفى بتزويد غرفة عمليات كبرى إلى قسم العمليات بالمستشفى لتصبح 4 غرف للعمليات الكبرى، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بـ 6 أجهزة تنفس صناعي، إلى جانب إمداد قسم الأشعة بجهاز أشعة مقطعية متعدد الشرائح وجهاز رنين مغناطيسي، والتوسع في قسم بنك الدم بالمستشفى بإضافة وحدة للتبرع بالدم.

وشدد عماد الدين، على ضرورة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفى، وكذلك رفع كفاءة المعامل بها، كما وجه بضرورة تفعيل نظام الميكنة داخل المستشفى وتطوير قاعدة البيانات الطبية للمواطنين والمرضى.

فيما كلف رئيس الإدارة المركزية للتمريض ببحث إضافة فصل إلى مدرسة التمريض الموجودة بالمستشفى للرفع من كفاءة التمريض.

كما أصدر توجيهاته إلى رئيس قطاع الدعم الفني للمشروعات بالوزارة بتحقيق الإستغلال الأمثل من المساحات الكبرى غير الشاغرة بالمستشفى، وإلحاق عيادة النساء بباقي العيادات الخارجية بالدور الأرضي للمستشفى، وتحويل قاعة التدريب إلى قاعة محاضرات بعد تزويدها بكافة الإمكانات والأجهزة التي تؤهلها لذلك.

 

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