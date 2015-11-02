إصابة 3 طلاب فى مشاجرة بمدرسة سدس الثانوية فى بنى سويف

أصيب 3 طلاب، اليوم الاثنين، فى مشاجرة بين طلاب مدرسة قرية سدس الثانوية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف بعد انتهاء اليوم الدراسى، وتم نقلهم لمستشفى ببا المركزى.

استقبلت مستشفى ببا المركزى 3 طلاب وهم "إبراهيم محمد، وعثمان محمد حسين، أحمد محمد توفيق"، جميعهم مقيمون بنزلة الزاوية التابعة لدائرة المركز، مصابين بإصابات خفيفة، نتيجة لمشاجرة بين طلاب النزلة وطلاب قرية سدس بعد انتهاء اليوم الدراسى، حيث يتلقون العلاج داخل المستشفى.

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