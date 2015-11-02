تأجيل محاكمة 8 من الإخوان متهمين بتنظيم المسيرات إلى جلسة 6 مارس

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز تأجيل محاكمة 8 من الإخوان إلى جلسة 6 مارس القادم، لسماع مرافعة الدفاع، وذلك بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 بدائرة مركز قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، وتنظيم المسيرات بغرض العصيان المدنى، وتكدير الأمن العام والقيام بمظاهرات بدون تصريح، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.