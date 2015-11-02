«المصريين الأحرار» يدفع بـ115 مرشحًا في المرحلة الثانية للانتخابات

أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن “المصريين الأحرار” حزب سياسي مدني مصري يؤمن بالدستور المصري ومواده ولا يمكن التشكيك في ذلك.

> وشدد وجيه خلال المؤتمر الصحفي للحزب الذي عقد الاثنين 2 نوفمبر، بالمقر الرئيسي في الزمالك- على دعم “المصريين الأحرار” لثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف أن معيار التفرقة بين أعضاء “المصريين الأحرار” هو معيار الأداء لكل نائب داخل دائرته وفي البرلمان، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تقديم الأمل والحلول للمواطنين بدلًا من نشر اليأس والإحباط بينهم.

> وحول اهتمام الرئيس السيسي بتحسين معيشة المواطن، ورفع “المصريين الأحرار” شعار “هزيمة الفقر”، أكد أن الحزب سوف يتعاون مع الدولة من أجل العمل على تحسين أوضاع المواطن المصري.

وأشار إلى تأكيد المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب، على أن “هزيمة الفقر” يعد قضية “المصريين الأحرار”، مشددًا على أن الحزب يمتلك برنامج اقتصادي قابل للتطبيق من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.

وقال إن الدكتور عصام خليل الأمين العام والقائم بأعمال رئيس الحزب، سوف يعقد اجتماعًا، غدًا الثلاثاء، مع نواب الحزب الـ41 الفائزين في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، لمناقشة كيفية دعم مرشحي الحزب في المرحلة الثانية، وآليات عمل الحزب خلال الفترة المقبلة، ويعقب الاجتماع توجه النواب إلى مجلس الشعب لاستخراج كارنيهات العضوية في البرلمان، مؤكدًا أن كتلة الحزب ستكون الأكثر تنظيمًا وتفاعل داخل المجلس المقبل.

> ولفت إلى متابعة الدكتور عصام خليل، من داخل غرفة عمليات الحزب لعملية التصويت خلال المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن “المصريين الأحرار” لم يرصد أي تدخل من جانب الدولة للتأثير في سير العملية الانتخابية، وأن مخالفات بعض المرشحين لم تؤثر على سير العملية الانتخابية.

> وقال وجيه، إن الحزب يطمح في زيادة نسبة مشاركة الناخبين في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، ويعمل على ذلك،

> وعرض وجيه لأسماء وصور 41 من أعضاء الحزب الذين فازوا في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وأضاف وجيه أن الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس الحزب، بذل جهدًا كبيرًا في سبيل تحقيق نتيجة كبيرة للمصريين الأحرار خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحزب اعتمد فكرة عدم التعالي على الشعب، والتواصل مع المواطنين في الدوائر الانتخابية للدفع بمن يمثلهم في البرلمان المقبل.

وشدد على أن الحزب يهدف إلى تقديم حلول حقيقية لدعم الدولة المصرية، موجهًا الشكر لأعضاء “المصريين الأحرار” على مساندتهم للحزب ومساهمتهم الفعالة في نجاح الحزب في المرحلة الأولى للانتخابات، كما وجه الشكر للإعلاميين والصحفيين الذين يساهمون في تغطية أخبار وفعاليات الحزب بمهنية وحرفية، مشيدًا بفريق المركز الإعلامي للحزب بقيادة الإعلامي نصر القفاص أمين لجنة الإعلام، وإشراف جمال إسماعيل مدير المركز.

> كما توجه بالشكر لمرشحي الحزب الذين نجحوا والذين لم يحالفهم الحظ في حسم مقاعد دوائرهم، مؤكدًا استمرار عملهم وتواصلهم مع المواطنين في الدوائر المختلفة.

> وحول اهتمام الحزب بمشاكل المواطنين، لفت وجيه، إلى مشكلة مدرسة “الحمراوي” للتعليم الأساسي بمحافظة كفر الشيخ، والتي تراكمت مياه الأمطار والصرف الصحي أمام بواباتها، مما يعيق وصول التلاميذ للمدرسة، مناشدًا كل من لديه مشكلة في التوجه بها للحزب للمساعدة في حلها.

وعلى الصعيد الدولي، لفت المتحدث إلى استعدادات حزب “المصريين الأحرار” للمشاركة الأسبوع المقبل بوفد يضم الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان النوعية والنائب علاء عابد رئيس لجنة الشؤون العربية بالحزب، في إحياء ذكرى تفجيرات عمان بالأردن، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 200 مواطن، على يد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية، والمشاركة في مؤتمر حول التنسيق بين الأحزاب العربية لمواجهة الخطاب الديني المتطرف يوم 9 نوفمبر الجاري.

> وأشار إلى مشاركة أحمد العناني عن حزب المصريين الأحرار في ندوة بألمانيا حول التحالفات السياسية والأحزاب الليبرالية، حيث شرح مبادئ وأفكار الحزب التي حازت على إعجاب الحضور.

وتطرق وجيه لواقعة دهس مواطن مصري في مشاجرة بالكويت، معربًا عن أسفه لوقوع مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن “المصريين الأحرار” يتابع سير التحقيقات، ويؤكد على أهمية العلاقة بين مصر والكويت.

وشدد على أن الهجوم على مرشحي الحزب يقابله “المصريين الأحرار”، بالتأكيد على أن لديه برامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث يطرح الحزب المشاكل والحلول المناسبة لها، ولا يكتفي بالنقد فقط.

وحول أبرز القوانين التي يسعى الحزب لمناقشتها داخل البرلمان، أشار إلى الوثيقة التشريعية التي يعتزم الحزب مناقشتها داخل البرلمان، مؤكدًا أن الأولوية الآن لتعديل لائحة مجلس النواب لتفعيل دوره من أجل النهوض بالدولة المصرية.

> وحول إمكانية التنسيق والتعاون مع الأحزاب المدنية الأخرى، أكد أنه على الصعيد الانتخابي فإن التحالفات متروكة للمرشحين الذين يتفقون مع مبادئ وأفكار الحزب، وعلى المستوى الحزبي فلن يتحدد ذلك إلا بإتمام المرحلة الثانية من الانتخابات، مؤكدًا أن عدد مرشحي الحزب في المرحلة الثانية 115 بينهم 4 سيدات و15 بالمائة شباب.