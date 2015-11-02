الخميس المقبل.. «السيسي» يلتقى كاميرون في لندن وثلاثة ملفات تتصدّر القمة

أعلنت بريطانيا، أن رئيس وزرائها ديفيد كاميرون سيستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر الحكومة البريطانية يوم الخميس 5 نوفمبر الجارى من أجل عقد مباحثات ثنائية يتخللها غداء عمل.

وقال السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن، في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية اليوم، إن ثلاثة ملفات رئيسية تتصدر مباحثات كاميرون والسيسي وهي مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر والمنطقة، مساعدة مصر على النجاح كبلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، والعلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية بين البلدين.

وأضاف كاسن “هذا الأسبوع ندشن المرحلة الجديدة لشراكتنا من أجل الاستقرار والإصلاح كما أن رئيس الوزراء كاميرون سيعبّر عن دعمه للرئيس السيسى في الإصلاحات التي يقوم بها من أجل إنعاش الإقتصاد المصري، إضافة إلى رغبته في رؤية المزيد من التقدم السياسي الذي يعتبر أساسيا في استقرار مصر على المدى الطويل.”

وتابع “سيناقش الجانبان أيضا تعزيز العلاقات التجارية بين بريطانيا ومصر؛ معتمدين في ذلك على موقع بريطانيا كأكبر مستثمر في مصر حيث بلغ حجم استثمارات الشركات البريطانية في مصر نحو 25 مليار دولار منذ العام 2010، وعلى الصادرات بين البلدين التي قدرت العام الماضي بمليار جنيه استرليني.”

وأضاف السفير جون كاسن أن بريطانيا “ترحب بانتخاب برلمان جديد كخطوة مهمة في استعادة دور المؤسسات الشرعية في مصر.”

وأكد كاسن أن “مصر كدولة عربية وإسلامية كبيرة تلعب دورا بارزا في محاربة داعش والفكر المتطرف، على الصعيد الحكومي والشعبي، حيث قام الأزهر الشريف بدور محوري ومهم في مواجهة وتقويض الخطاب المسموم لتنظيم داعش عبر سلسلة من الأنشطة والبيانات والتقارير التي قام بها الأزهر لكشف حقيقة أن هذا التنظيم الإرهابي الذي لا علاقة له بالإسلام وتعاليمه السمحة.”

وأشار السفير البريطاني لدى مصر إلى الدور السياسي والاستراتيجي الذي تلعبه مصر في المنطقة من أجل دعم الاستقرار في الشرق الأوسط ومواجهة الخطر المتنامي للجماعات الإرهابية والمساعدة في إرساء الحلول السياسية لأزمات المنطقة؛ مصر بلد حاسم في منطقة حاسمة و تعيش توقيتا حاسما.”