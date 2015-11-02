البواسير علاجها الألياف يعنى إديها برتقال وخيار وخس

البواسير من أكثر الأمراض شيوعا، حيث يتعرض المصاب بها للآلم والنزيف عند التبرز، وعند الجلوس، وقد يلجأ البعض لإجراء عملية جراحية للتخلص من هذه الآلام، ولكنها فى بعض الأحيان ترجع مرة أخرى نتيجة تعرض الشخص للإمساك. فما هو الحل الأمثل لتجنب الإمساك والإصابة بالبواسير؟. البواسير تصيبك بسبب الإمساك

>ويجيب عن هذا السؤال الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، مؤكدًا أن الإصابة بالإمساك تعرضك بشكل كبير للإصابة بالبواسير، ولذا نجد أن أفضل حل هو تجنب الإصابة بالإمساك عن طريق الاهتمام بالطعام. ما هى البواسير وطرق علاجها؟

>ويوضح استشارى السمنة والنحافة، أن البواسير هى وجود أوردة تحت الجلد فى فتحة الشرج، معبئة بالدم وهذا هو السبب فى نزول النزيف، وعدم القدرة على الجلوس يأتى بسبب نزول هذه الأوردة وانتفاخها، ولذلك يختلف علاجها حسب درجة الالتهاب، ولكن العلاج الأكثر شيوعا هو الدواء أو الكريمات المسكنة الموضوعية والنوع الثانى هو الاستئصال. نصائح لمريض البواسير

>ويقدم د.محمد استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح لمريض البواسير، ومنها:

>1- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، كالخيار والخس والبرتقال.

>2- ممارسة الرياضة ثلاث مرات أسبوعيًا.

>3- تجنب الجلوس لفترات طويلة.

شبكةعيونالإخبارية

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