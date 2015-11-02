حبة البركة تساعد على الهضم "بس بشروط"

الحبة السوداء الموصى بها، لا يمكن إغفال فوائدها العظيمة للجسم وتعزيز الصحة بشكل عام، مما تحويه من زيوت كثيفة وطيارة تساعد على الهضم.

حبة البركة على حسب تعبير الدكتورة إيناس محمد أخصائية التغذية العلاجية، يسهل تناولها ويمكن الاعتياد على تناولها بشكل منتظم، لمذاقها المحايد الجميل، وزيوتها الطيارة ذات الرائحة المقبولة.

وأشارت الدكتورة إيناس إلى تناول حبة البركة بشكل صحى، حيث لا يفضل تناولها بكثرة، بل إن الاعتدال فى جرعات تناولها يسهل من هضمها ويضمن أقصى استفادة من عناصرها ومكوناتها، ولذلك يفضل تناول ما يزن ملء ملعقة صغيرة ممسوحة 3 مرات أسبوعيا.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية بضرورة إضافة الحبة السوداء أو حبة البركة كما يطلق عليها، على العسل الأبيض الصافى، ويمكن تناول ملعقة يوميا من المزيج مع مضغ الحبات جيدا لاستفادة الجسم بشكل مباشر من زيوتها، أو إضافتها لبعض الأطعمة كالمخللات، والخبز، أو تناولها بشكل مباشر مع المضغ، ويفضل الاهتمام بتناول حبة البركة بشكل منتظم وخاصة على الريق، لما لها من قدرة على النفاذ بسرعة للجسم وتعزيز فوائدها.