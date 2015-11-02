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نائب رئيس جامعة دمنهور يحظر الدعاية السياسية فى انتخابات اتحاد الطلاب

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نائب رئيس جامعة دمنهور يحظر الدعاية السياسية فى انتخابات اتحاد الطلاب نائب رئيس جامعة دمنهور يحظر الدعاية السياسية فى انتخابات اتحاد الطلاب
اكد الدكتور محمد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور على عدم تدخل ادارة الجامعة فى انتخابات اتحاد الطلاب ، بالاضافة الى حظر الدعاية السياسية في انتخابات اتحاد الطلاب.

وأشار السيد الى توفير الضمانات الكافية لاجراء الانتخابات بكل نزاهة ومصداقية ،مضيفا فى تصريحات صحفية انه سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير انتخابات اتحاد الطلاب كما سيتم تشكيل لجان متابعة بكافة الكليات برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس بالاضافة الى ممثلين للطلاب لمتابعة العملية الانتخابية.

وطالب نائب رئيس جامعة دمنهور الطلاب بالالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية وحظر استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية داخل الحرم الجامعى ،مشيرا الى وجود شروط حددتها اللائحة الطلابية لقبول ترشيح الطالب فى الانتخابات بأن يكون مستجدًا ومسددًا للرسوم وأن يكون له نشاط مميزًا داخل الكلية ولم يوقع عليه جزاءات أو عقوبات تأديبية ولا ينتمي إلى جماعة مخالفة للقانون.

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مصر 365