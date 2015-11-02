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نائب برلمانى بسوهاج : النهوض بالعملية التعليمية على رأس اهتماماتى

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نائب برلمانى بسوهاج : النهوض بالعملية التعليمية على رأس اهتماماتى نائب برلمانى بسوهاج : النهوض بالعملية التعليمية على رأس اهتماماتى
قال عادل الشريف النائب البرلمانى عن دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، إن كل ما يسعى إليه بعد نجاحه فى البرلمان هو النهوض بالعملية التعليمية فى مركزه والمحافظة وسيكون ذلك على رأس اهتماماته، وكذلك الاهتمام بالقطاع الصحى والذى يعانى الإهمال منذ سنوات وخاصة تطوير مستشفى المنشأة المركزى والتى لا يوجد بها أى إمكانيات.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريحات صحفية، أنه سيعمل أيضا على تحسين الطرق وخاصة الطريق الغربى والذى يعانى من تكرار الحوادث، مشيرا إلى استغلال الظهير الصحرواى بمركز المنشأة والاتفاق مع رجال الأعمال على الاستثمار هناك باقامة المصانع لتشغيل الشباب، خاصة وأن هناك أراضى كبيرة تصلح لإقامة العديد من المصانع والمشروعات.

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مصر 365