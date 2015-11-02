رئيس "صرف صحى الإسكندرية": 57 مصبا على الكورنيش منها 11 مغلقا وجارى فتحها

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن المحافظة بها 57 مصبا على الكورنيش، وتبين بالمعاينة الميدانية أن هناك 11 مصبا منها مغلق، و8 منها أغلق خلال أعمال توسعة الكورنيش منذ 20 عاما، وتم وضع الكتل الخرسانية لحماية الأمواج أمام فتحات المصبات، وهناك 3 مصبات أخرى أغلقت من بعض المنشآت السياحة والأندية على الكورنيش.

وأوضح محمود نافع فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر بحضور غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، أن الشركة بالتنسيق مع المحافظة والقوات المسلحة فتحت 4 مصبات وجار فتح البقية.

وأشار نافع إلى أن وزارة الإسكان تستعد حاليا لإنشاء شبكة صرف كبرى لصرف مياه الأمطار، سوف يتم تنفيذها كأحد الحلول المطروحة بعيدة المدى، موضحاً أنه لا يوجد شىء مستحيل وكل أزمة قابلة للحل.

وأكد وجود تنسيق على أعلى مستوى بين شركة الصرف الصحى كمسئول أول عن شبكة الصرف وبين الأحياء بالمحافظة وبين القوات المسلحة.

وحول الشبكة الداخلية، قال نافع، إن الشركة قامت بحل مشكلة عزب فتى بسموحة والفلكى والسيوف، مطالبا المواطنين بإعطاء فرصة للمسئول لحل الأزمة وتحمل المسئولية جنبا إلى جنب مع المسئول، وأشار إلى أن الأزمة الماضية جاءت بسبب هطول الأمطار الغزيرة بشكل أكبر من القدرة الاستيعابية للشبكة، حيث تستوعب الشبكة مليون و200 ألف متر مكعب فقط، وأن كمية الأمطار التى هطلت كانت 3 مليون و400 ألف متر مكعب.