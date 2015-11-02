أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سفير كوريا الجنوبية ومدير مركزها الثقافى فى زيارة لأسوان اليوم

Google+ Print
سفير كوريا الجنوبية ومدير مركزها الثقافى فى زيارة لأسوان اليوم سفير كوريا الجنوبية ومدير مركزها الثقافى فى زيارة لأسوان اليوم
يقوم مساء اليوم سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة "جونج كوانج كيون" ومدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة الدكتور "بارك جاى يانج" بزيارة لمحافظة أسوان، فى إطار يوم الثقافة الكورية.

تتضمن الزيارة، تفقد صالة التايكوندو بنادى أسوان الرياضى، كما أنه من المقرر أن تتضمن زيارة السفير الكورى الجنوبى فى وقت لاحق اليوم بافتتاح الفعاليات الثقافية الكورية بقصر ثقافة أسوان، والتى تشمل افتتاح معرض صور عن الحياة والحضارة فى كوريا الجنوبية، بجانب إلقاء محاضرة عن الثقافة الكورية.

ومن المقرر، أن يقوم السفير الكورى والوفد االمرافق له بزيارة كلية اللغات والترجمة بجامعة أسوان غدا الثلاثاء، ويستكمل السفير عقب الانتهاء من زيارة محافظة أسوان زيارة لمحافظة الأقصر وإلقاء محاضرة بمكتبة العامة بالأقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء