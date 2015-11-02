سفير كوريا الجنوبية ومدير مركزها الثقافى فى زيارة لأسوان اليوم

يقوم مساء اليوم سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة "جونج كوانج كيون" ومدير المركز الثقافى الكورى بالقاهرة الدكتور "بارك جاى يانج" بزيارة لمحافظة أسوان، فى إطار يوم الثقافة الكورية.

تتضمن الزيارة، تفقد صالة التايكوندو بنادى أسوان الرياضى، كما أنه من المقرر أن تتضمن زيارة السفير الكورى الجنوبى فى وقت لاحق اليوم بافتتاح الفعاليات الثقافية الكورية بقصر ثقافة أسوان، والتى تشمل افتتاح معرض صور عن الحياة والحضارة فى كوريا الجنوبية، بجانب إلقاء محاضرة عن الثقافة الكورية.

ومن المقرر، أن يقوم السفير الكورى والوفد االمرافق له بزيارة كلية اللغات والترجمة بجامعة أسوان غدا الثلاثاء، ويستكمل السفير عقب الانتهاء من زيارة محافظة أسوان زيارة لمحافظة الأقصر وإلقاء محاضرة بمكتبة مصر العامة بالأقصر.