أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..أهالى قرية "دشلوط" بأسيوط يشيعون جثمان شهيد الكويت

Google+ Print
بالصور..أهالى قرية "دشلوط" بأسيوط يشيعون جثمان شهيد الكويت بالصور..أهالى قرية "دشلوط" بأسيوط يشيعون جثمان شهيد الكويت
شيع قبل قليل، المئات من أهالى قرية دشلوط بأسيوط، جثمان الشاب أحمد عاطف فرغلى من عائلة الحديبات، والذى توفى إثر قيام كويتى بدهسه بسيارته فى مشاجرة بمدينة "حولى" الكويتية.

وصل جثمان الشهيد قبل قليل إلى مسقط رأسه قرية دشلوط بديروط، وأدى المئات من أهالى القرية صلاة الجنازة على الشهيد قبيل التوجه إلى مدافن العائلة، فيما خيم الحزن على جميع أهالى القرية واتشحت النساء بالسواد وتعالت الصرخات .

وقال "عاطف رزق" المحامى، إن أحمد سافر إلى الكويت من عام تقريبا، ووالده متوفى، وهذا الشاب من أفضل شباب القرية وما حدث فى الكويت هو إهانة لحق العامل المصرى، ومن أبسط الحقوق أن يتم التدخل من قبل السفير المصرى فى الكويت، للمطالبة بالتحقيق الفورى فى مقتل هذا الشاب الذى ليس له أى صلة بأى مشاجرات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

موضوعات متعلقة:

أهالى دشلوط ينتظرون وصول جثة شهيد الكويت لتشييعها
>


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365