بالصور..أهالى قرية "دشلوط" بأسيوط يشيعون جثمان شهيد الكويت

شيع قبل قليل، المئات من أهالى قرية دشلوط بأسيوط، جثمان الشاب أحمد عاطف فرغلى من عائلة الحديبات، والذى توفى إثر قيام كويتى بدهسه بسيارته فى مشاجرة بمدينة "حولى" الكويتية.

وصل جثمان الشهيد قبل قليل إلى مسقط رأسه قرية دشلوط بديروط، وأدى المئات من أهالى القرية صلاة الجنازة على الشهيد قبيل التوجه إلى مدافن العائلة، فيما خيم الحزن على جميع أهالى القرية واتشحت النساء بالسواد وتعالت الصرخات .

وقال "عاطف رزق" المحامى، إن أحمد سافر إلى الكويت من عام تقريبا، ووالده متوفى، وهذا الشاب من أفضل شباب القرية وما حدث فى الكويت هو إهانة لحق العامل المصرى، ومن أبسط الحقوق أن يتم التدخل من قبل السفير المصرى فى الكويت، للمطالبة بالتحقيق الفورى فى مقتل هذا الشاب الذى ليس له أى صلة بأى مشاجرات.

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