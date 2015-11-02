بالصور.. مرور الشرقية يحلل للسائقين داخل المدارس بالتنسيق مع التربية والتعليم

قامت إدارة مرور الشرقية، برئاسة اللواء سيد ندا مدير إدارة المرور وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، صباح اليوم الاثنين، بمواصلة حملاتها المرورية على المدارس، بالتنسيق مع مديرية الصحة والتربية والتعليم، للكشف على السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة أثناء القيادة.

وذلك لليوم الثانى على التوالى، وقامت الحملة التى قادها الرائد حازم الأحمدى رئيس وحدة مرور المدينة بالتنسيق مع الرائد أحمد عبده من مباحث المرور، وبحضور وليد محسن مدير مكتب وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بالتحليل للسائقين داخل مدرسة نوتردام ديزابورتر للراهبات والمدرسة المصرية الإنجليزية "رياض أطفال – ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، طبقا للقانون الجديد، والذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام، يتم زيادتها إلى عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص.



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