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إنذار على يد محضر لمدير الإدارة التعليمة بههيا لرفضه نقل تلميذ

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إنذار على يد محضر لمدير الإدارة التعليمة بههيا لرفضه نقل تلميذ إنذار على يد محضر لمدير الإدارة التعليمة بههيا لرفضه نقل تلميذ
أرسل المواطن "رفعت السيد السلمونى" مقيم بمدينة ههيا بالشرقية، اليوم، إنذارا على يد محضر لمدير إدارة ههيا التعليمية ومديرة مدرسة صلاح الدين الابتدائية، يتضرر فيه من التعنت من قبل مديرة المدرسة التى رفضت نقل نجله إلى مدرسة قريبه من منزله ونقلت تلميذة أخرى بذات الفصل الدراسى .

ويقول ولى التلميذ "رضوان رفعت السيد محمد " 9 سنوات بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة الحرية بمدينة ههيا، أنه نظرا لتغير محل إقامته تقدم بطلب بتاريخ 4 – 10 االماضى، إلى مديرة مدرسة صلاح الدين لنقل نجله، إليها وطلبت منه موافقة مدرسة الحرية على النقل، وبعد حصوله على الموافقة، رفضت نقل التلميذ بحجة صدور قرار من وزير التربية والتعليم بتاريخ 17-أكتوبر، بعدم نقل التلاميذ والمدرسين أثناء العملية التعليمية، مع العلم بأنه تم نقل التلميذة ريتاج محمد بعد قرار الوزير، وعندما عجزت عن الحصول على حقى قررت اللجوء للقانون، ونجلى مازال مقيم بالمنزل من تاريخ 4 أكتوبر .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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