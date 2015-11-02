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بالصور..غادة والى تزور والدة طفلين توفيا بحادث الصعق الكهربائى بالإسكندرية

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بالصور..غادة والى تزور والدة طفلين توفيا بحادث الصعق الكهربائى بالإسكندرية بالصور..غادة والى تزور والدة طفلين توفيا بحادث الصعق الكهربائى بالإسكندرية
زارت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، رشا على محمد والدة الطفلين اللذان توفيا بالصعق الكهربائى بسلك ترام الإسكندرية، فى حادث غرق الإسكندرية.

واستمعت الوزيرة إلى مطالب السيدة التى تعانى من عدة حروق بالجسد نتيجة الصعق بالكهرباء، كما التقت الوزيرة بأهالى الطفلين .

وقالت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة قررت صرف 20 ألف جنيه لها، 10 آلاف جنيه لكل متوفى، وهو التعويض الذى أقرته الدولة لكل أسرة لديها متوفى، وأشارت إلى أن الدولة ستتكفل بعلاج والدة الطفلين، حيث تم إجراء عملية جراحية لها فى القدم نتيجة حروق، وسوف تستكمل العلاج، مؤكدة أن حالتها مستقرة وأنها تتلقى رعاية كاملة بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365