محافظ الأقصر ينتدب 10 ممرضات لسد العجز بالمستشفى الدولى

قرر محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الاثنين، إحالة عدد من أفراد الأمن بمستشفى الأقصر العام للتحقيق، وذلك لعدم تواجدهم فى أماكنهم، وقيام أحدهم بالتدخين بجوار قسم الاستقبال بالمستشفى.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجراها محافظ الأقصر فجرا على مستشفيات الأقصر العام والدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، برفقة الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

فيما عقد محافظ الأقصر اجتماعا مطولا مع الدكتور أحمد عبد النبى مدير مستشفى الأقصر الدولى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمناقشة كل المشكلات التى تواجه المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن محافظ الأقصر قرر عقب الاجتماع الذى استمر ما يقرب من ساعة داخل مستشفى الأقصر الدولى انتداب 10 ممرضات جدد من المديرية للمستشفى، وذلك لحل أزمة نقص أفراد التمريض بالمستشفى

وأمر محافظ الأقصر، باستدعاء الدكتور مصطفى حفنى مدير المركز الاقليمى لنقل الدم بمستشفى الأقصر الدولى، صباح اليوم للقائه داخل مكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور وكيل وزارة الصحة لمناقشة المنظومة الجديدة والتى تتضمن قواعد التبرع بالدم وآليات سحب الدم، سبل تطويرها وذلك للقضاء على عملية السحب العشوائى التى تتسبب فى نقص أكياس الدم بمركز الدم بالمستشفى.