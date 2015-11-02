محافظ القليوبية يفتتح مكتب التدريب الصناعى بكفر شكر

افتتح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اليوم الإثنين مكتب التدريب الصناعي بكفر شكر لتدريب السيدات على مشروعات الخياطة والكورشيه والصناعات الغذائية وصيانة المحمول، حيث تم تخريج عدد 77 متدربة في مجال الخياطة وعدد 155 متدربة في مجال التفصيل وعدد 25 متدربة في مهنة التريكو وعدد 140 متدربة في مجال مشغولات البولي أستر.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة عن إفتتاحه مجلس التدريب الصناعي بمحافظ القليوبية على أعلى مستوى وتقديم الخدمات في مجال التدريب والذي سيخدم محافظة القليوبية والعديد من المناطق الصناعية خصوصا بعد الإعلان عن تجهيز وحدات إنتاجية للتفصيل والحياكة والباترون بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف الإستمرارية وإيجاد المردود المنشود من العملية التدريبية وتحسين مستوي المعيشة للمتدربات وذلك من خلال تسويق المنتجات التي يقمن المتدربات بصناعتها في تلك الواحدات، مشيرا إلي أن الهدف من مركز التدريب هو رفع كفاءات الشباب المصري وتنمية مهاراته خصوصا بعض تحديات ثورة 30 يونيو ومحاربة البطالة مما يؤدي الي توفير فرص عمل للشباب.

وصرح المحافظ أنه تم التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وإتحاد الصناعات المصرية لإنشاء مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بمدينة الخانكة على مساحة 37 فدان بالإضافة الي انشاء مصنع بكل وحدة قروية لتوفير فرص عمل لأبناء القرية وسيتم ربط تلك المشروعات ببعضها للنهوض بمستوى الدخل للفرد ومحاربة البطالة.

وشارك محافظ القليوبية في حفل توزيع عدد 77 ماكينة خياطة على المتميزات من المتخرجات من مركز التدريب الصناعي بالقليوبية واللاتي تم تدريبهن عن طريق جمعية قافلة مصر الخير لتنمية المشروعات الصغيرة بحضور الدكتورة عبلة عبد اللطيف المستشار الإقتصادي لرئيس الجمهورية وعددا من الشخصيات التي كان لهم دورا في تنفيذ المشروع بالمحافظة.

وخلال الحفل اكد المحافظ على دور المرأة بالمجتمع، ووجه المحافظ المتدربات لحب العمل وبذل كل جهد للنهوض بالمشروع التي تقمن به مهما كان بسيطا وأن تتميز في مجالها، مؤكدا على دور الواحدات الإنتاجية التي سيتم إنشاءها في تسويق ما يقمن بصناعته.

وأشار محمد عبد الظاهر إلى مبادرة تنمية محافظة القليوبية ضمن البرنامج التي تتبناه رئاسة الجمهورية لتنمية المحافظات لتحتفظ بسكانها وتوفير فرص عمل لهم بنطاق محافظتهم، وذلك من خلال إنشاء مجمع للصناعات الغذائية ومجمع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الي شق للتعامل مع النفايات وعمل نظام جديد لجمع القمامة ونقلها وتدويرها والإستفادة بها من جديد فضلا عن الشق السياحي بمدينة القناطر الخيرية وتطويرها وتحويلها الي عاصمة للثقافة والسياحة والفن بالإضافة الي تطوير بحيرة عرب العليقات لمنتجع سياحي طبي عالمي يقصده السواح من كل أنحاء العالم.

وتحدث محافظ القليوبية عن مشروع "وظيفتك جنب بيتك" عن طريق إنشاء مصنع لكل وحدة قروية يخدم أهالي المنطقة التي بها، واستمع إلي بعض من قصص النجاح للسيدات المتدربات وتقديم وجهة نظرهن حول المشروع وكيف أصبح الحلم الي فكرة ثم تحوله الي حقيقه.