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أهالي دشلوط يمنعون وسائل الإعلام من تصوير تشييع جثمان شهيد حادث «الكويت‎»

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أهالي دشلوط يمنعون وسائل الإعلام من تصوير تشييع جثمان شهيد حادث «الكويت‎» أهالي دشلوط يمنعون وسائل الإعلام من تصوير تشييع جثمان شهيد حادث «الكويت‎»

أرشيفية

منع أهالي شهيد حادث “الكويت” بقرية دشلوط في أسيوط، طاقم إحدى القنوات الفضائية من تصوير تشييع الجثمان.

حيث شيع المئات من أهالي قرية دشلوط التابعة لمركز ديروط في أسيوط، جثمان الشاب “أحمد عاطف فرغلي” من عائلة الحديبات، والذي توفي أثر قيام كويتي بدهسه بسيارته في مشاجرة بمدينة “حولي” الكويتية.

وأثناء قيام طاقم القناة وبعض الصحفيين لتشييع الجثمان حاول عدد من الأهالي الاعتداء على طاقم القناة ومنعهم من التصوير ومنع جميع المصوريين من التصوير.
> كان جثمان الشاب  أحمد عاطف، وصل قبل قليل إلى مسقط رأسه بقرية دشلوط، وأدى المئات من أهالي القرية صلاة الجنازة على الشهيد قبيل التوجه إلى مدافن العائلة.

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