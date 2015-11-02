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بالصور.. إسراء الطويل تنهار عقب تجديد حبسها بتهمة تكدير السلم العام

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بالصور.. إسراء الطويل تنهار عقب تجديد حبسها بتهمة تكدير السلم العام بالصور.. إسراء الطويل تنهار عقب تجديد حبسها بتهمة تكدير السلم العام
دخلت المصورة الصحفية إسراء الطويل فى بكاء هستيرى عقب تجديد حبسها اليوم 45 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
>اليوم السابع -11 -2015

ظهرت المتهمة مرتدية الجلباب والحجاب الأبيض، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب محاميها محمد الباقر بإخلاء سبيلها لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وتدهور حالتها الصحية وعدم وجود دليل على إدانتها فى الأوراق.
>اليوم السابع -11 -2015

وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء بطرة قررت ظهر اليوم تجديد حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المتهمة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام .
>اليوم السابع -11 -2015

وتواجه إسراء عدة تهم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

اليوم السابع -11 -2015
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