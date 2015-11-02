بالصور.. إسراء الطويل تنهار عقب تجديد حبسها بتهمة تكدير السلم العام

دخلت المصورة الصحفية إسراء الطويل فى بكاء هستيرى عقب تجديد حبسها اليوم 45 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

ظهرت المتهمة مرتدية الجلباب والحجاب الأبيض، وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب محاميها محمد الباقر بإخلاء سبيلها لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وتدهور حالتها الصحية وعدم وجود دليل على إدانتها فى الأوراق.

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وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء بطرة قررت ظهر اليوم تجديد حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، المتهمة فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام .

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وتواجه إسراء عدة تهم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.



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