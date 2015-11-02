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حجز 3 أشخاص على ذمة التحريات فى اتهامهم بحيازة هواتف مجهولة بالخليفة

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حجز 3 أشخاص على ذمة التحريات فى اتهامهم بحيازة هواتف مجهولة بالخليفة حجز 3 أشخاص على ذمة التحريات فى اتهامهم بحيازة هواتف مجهولة بالخليفة
قرر محمد مصطفى مدير نيابة الخليفة حجز 3 أشخاص على ذمة تحريات المباحث على ذمة حيازتهم عدد من الهواتف والأسطوانات والبطاريات مجهولة المصدر.

كان النقيب محمود مصطفى درويش، ضابط مباحث قسم شرطة الخليفة، ألقى القبض على "ياسر.س.ف "، نجار -، و"محمد.إ" - عامل - و" حسنى.ث.إ" - عامل - وبحوزتهم 45 هاتفا محمولا، و55 بطارية هاتف محمول، و5 سماعات خاصة بالهواتف، و119 أسطوانة سى دى، جميعها مجهولة المصدر.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة فتحرر لهم المحضر رقم 6242 جنح القسم لسنة 2015 وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365