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النيابة تأمر بانتداب الطب الشرعى لفحص جثة قتيلة المنصورة

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النيابة تأمر بانتداب الطب الشرعى لفحص جثة قتيلة المنصورة النيابة تأمر بانتداب الطب الشرعى لفحص جثة قتيلة المنصورة
أمر رئيس نيابة أول المنصورة بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بانتداب الطب الشرعى لأخذ عينة من جثة القتيلة التى تم العثور عليها بشقتها بمنطقة الجلاء، لبيان عما إذا كانت تعرضت لاعتداء جنسى من عدمه، وفحص البقع على الأرض بغرفتها، وبيان أثر مقاومتها للقاتل، حيث إنه تم التنكيل بها بربط يديها من الخلف وقدميها وسرعة تقديم تقرير الأدلة الجنائية ورفع البصمات وأخذ الصور الفوتوغرافية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محمد صديق عثمان 53 سنة بتلقى اتصال من شقيقته، تخبره باتصال عدد من الأهالى، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة ابنتها، التى تقيم بها بمفردها بمنطقة الأسواق بشارع الجلاء، وعلى الفور انتقل الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ. باقتحام الشقة، تم العثور على جثة أسماء أ.م.ر.37 سنة داخل إحدى الغرف المغلقة بمفردها، قد فارقت الحياة، حيث تبين أنها مقيدة بالحبال وبها أثار عنف، وممده على وجهها أرضا مرتدية عباءة سوداء اللون.

وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة، واستدعاء كل من كانت له علاقة بالقتيلة والبحث فى أرقام هاتفها المحمول.

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مصر 365