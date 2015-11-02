تحقيقات النيابة: لا شبهة جنائية فى حريق غرفة تحكم القمر الصناعى بالمعادى

كشفت التحقيقات الأولية التى يباشرها المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، عن أن حريق غرفة تحكم القمر الصناعى نتيجة ماس كهربائى ولا شبهة جنائية فى الحادث وأنها الغرفة الاحتياطية للقمر الصناعى ولا تؤثر على أعماله فيما تستمع النيابة لأقوال أحد المشرفين على غرف التحكم بالقمر الصناعى.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء جمال حلاوة، مدير الإدارة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى إحدى غرف التحكم بالقمر الصناعى بالمعادى، وانتقلت 5 سيارات إطفاء نجحت فى إخماد الحريق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.