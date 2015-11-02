قاتلة زوجها: "رفع عليا السكينة فطعنته وخبيت جثته فى صحارة السرير"

اعترفت المتهمة بقتل زوجها وإخفاء جثته أسفل سرير حجرة النوم بإمبابة أمام المستشار أحمد الحمزاوى رئيس نيابة شمال الجيزة، بارتكابها الجريمة بسبب تكرار خلافاتهما الزوجية منذ عدة شهور بسبب عدم تحملها للضغوط والأعباء الواقعة على عاتقها.

وأضافت "المتهمة" أمام النيابة: "فى يوم الحادث نشبت مشادة بيننا تطورت إلى مشاجرة عنيفة رفع خلالها السكين فرفعت أنا سكين أخرى لأدافع عن نفسى وحينما حاول الاقتراب والتعدى علها سددت له طعنة نافذة فى الصدر، فسقط على الأرض غارقاً فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابعت: بعد موته أخفيت جثته فى صحارة السرير، واشترت أسمنت وعجنته ووضعته على الجثة على طريقة التحنيط، لأخفى رائحتها ثم غادرت وتوجهت إلى منزل أسرتى بصحبة أبنائى إلى أن تم اكتشاف الجريمة بواسطة الجيران نتيجة انبعاث رائحة الجثة.

اصطحبت النيابة برئاسة أحمد الحمزاوى المتهمة إلى مكان الواقعة وأجرت معاينة تصويرية ودلت المتهمة القوات الأمنية على السلاح المستخدم فى الجريمة، حيث تم إرساله للمعمل الجنائى .

كانت النيابة أمرت فى وقت سابق بتشريح ودفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.