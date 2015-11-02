النجمات يتنكّرن فهل تستطيعين التعرّف عليهنّ؟

اكتسحت موجة الأزياء التنكرية هوليوود في الفترة الأخيرة، وشاهدنا إطلالات تنكرية مجنونة للعديد من النجمات، نستعرضها في هذه المساحة فأخبرينا هل استطعت التعرّف عليهنّ؟

العارضة هايدي كلوم Heidi Klum هي ملكة الأزياء التنكرية بلا منازع حيث تبهرنا كل عام بإطلالات مجنونة وخارجة عن المألوف، وفي هذا العام تنكرت بإطلالة جيسيكا رابيت الشخصية الكرتونية الشهيرة حتى أصبح من الصعب علينا التعرف عليها، أما جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وكاسبر سمارت Casper Smart فظهرتا بإطلالات زومبي بهياكل عظمية بيضاء مرسومة على وجههما وجسمهما.

واعتمدت نجمات غيرهنّ إطلالات الشخصيات الخيالية فظهرت كايلي جينر Kylie Jenner بإطلالة أميرة الثلج بلوك أبيض مزين بالفرو، واختارت أختها كورتني كارداشيان

Kourtney Kardashian شخصيات الأبطال الخارقين مع أطفالها الثلاثة، أما شقيقتهما كيم Kim Kardashian فلم يكن التعرف عليها بهذه الصعوبة حيث ظهرت بإطلالتها الشهيرة في حفل Met Gala 2013 مع تعليق ساخر "أعتقد بأني أحسنت التنكر بإطلالة كيم كارداشيان". من ناحية أخرى شوهدت المغنية فيرغي Fergie مع زوجها بتنكر مزدوج بإطلالة المصمم الشهير كارل لاغيرفيلد Karl Lagerfeld مع قطته شوبيت واختارت الممثلة الشابة فيكتوريا جاستس Victoria Justice أن تكرّم المغنية الراحلة ايمي واينهاوس Amy Winehouse وتتنكر بإطلالاتها المتميزة.

جمعنا لك في الصور أعلاه عددًا من الإطلالات التنكرية المجنونة التي شوهدت مؤخرًا من نجمات هوليوود، فشاهديها وأخبرينا برأيك.