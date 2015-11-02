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مجموهرات فان كليف لإطلالتك اليومية

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مجموهرات فان كليف لإطلالتك اليومية مجموهرات فان كليف لإطلالتك اليومية

الإثنين 02-11-2015 15:08

الرياض - خلود أحمد

تحرص كل سيدة أنيقة على أن تكمل إطلالتها في السهرات بالمجوهرات المناسبة، ولكننا خصصنا هذه المساحة للمجوهرات اليومية لنثبت لكل سيدة أنها تستطيع التألق ببريق المجوهرات كل يوم وفي كل مناسبة، فقررنا أن نستعرض معاً أجمل القلادات الماسية الناعمة من مجوهرات فان كليف Van Cleef & Arpels
مجموعة Alhambra هي من أكثر المجموعات شهرةً وانتشارًا من دار فان كليف وذلك لبساطة تصميمها وسهولة ارتدائها مع جميع الإطلالات اليومية، اخترنا لك عدة تصاميم متنوعة من هذه المجموعة منها الفينتاج بلونه الأخضر، والألماسة التي تتوسطه، والأحمر بتصميم القلب وغيرها، أما قلادة Perlée بتصميمها العملي فقد قدمتها الدار بألوان منوعةً بين الفضي والروز قولد لتناسب اختيارات كل سيدة حول العالم .
وقد قدمت الدار مجموعات عديدة من القلادات الماسية الناعمة، منها تصميم الزهرة الذي شوهد بأكثر من شكل وفراشات فان كليف المميزة بتصميمها البسيط والناعم ليتناسب مع جميع إطلالاتك النهارية .
تهتم دار فان كليف بإطلالاتك النهارية فتقدم لك العديد من القلادات الأنيقة المصنوعة من الألماس والأحجار الكريمة لتتألقي بها في كل يوم وكل مناسبة . نصيحتنا لك في هذا المجال هو أن تختاري حجراً يتحمّل أن ترتديه بشكل مستمر دون أن يتأثر شكله أو يختفي بريقه، وفي ذلك يمكن أن نقول أنّ الألماس هو صديقك المثالي .
شاهدي في الصور أعلاه اختياراتنا من قلادات فان كليف وشاركينا برأيك .

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سيدتي