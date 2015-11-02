Arab Fashion week يفتتح يومه الأول بفساتين ملكية في دبي

إذا ما ابتدأ أحد أسابيع الموضة يومه الأول بمصممة ذات نظرة أنثوية؛ استوحت أزياءها من قصص الحب وجميلات أفلام الكرتون، واختتمه بمصمم لبناني عرف تركيبة المرأة العربية وعقل الأنثى، فـArab Fashion Week هو أسبوع الموضة الذي نتحدث عنه بالتأكيد.

فساتين المصممة الإيطالية لورا مايسيني وأفلام الكرتون

افتتحت المصممة الإيطالية لورا مايسيني FWA مع باقة من فساتينها التي يحمل كل منها حكاية إحدى أميرات ديزني، أو ربما قصة حب خُلقت في روما، وجُسدت في تصاميم وأقمشة ناعمة، حيث انعكست جمالية هذه الفساتين على نظرات الحضور «الإناث خاصة»؛ إذ رأت كل منهن نفسها في فستان أو اثنين من المجموعة.

«الببيون» الكبير ودمج الألوان المختلفة بطريقة ناجحة هو ما ميز مجموعة لورا، وطغى اللونان الأبيض والأسود على الفساتين التي طُبعت ببصمتها، بعض الفساتين كانت بسيطة جداً، فيما احتوى بعضها الآخر على لونين اثنين كالأحمر والزهري، الذهبي والأحمر، كما ميزت لورا مجموعة من فساتينها بأكمام منفوشة من الجانبين.. وكما كانت الفساتين من الأمام جميلة كانت تصاميمها من الخلف أكثر جاذبيةً وتميزاً.

وعلى غير العادة فقد رأت لورا العروس التي سترتدي من مجموعتها بفستان زفاف ذهبي مع تصميم شبيه بفساتين ساندريلا.

اختارت لورا تسريحة الشعر البسيطة لتتماشى مع فساتينها، وتماشياً مع موضة خريف 2015 ورغبة منها في المظهر الحيوي والطبيعي، فماكياج اللاماكياج هو الذي طغى على عارضات الأزياء.

المصمم اللبناني عبد محفوظ والتصاميم الملكية

المصمم اللبناني عبد محفوظ والغني عن التعريف اختير ليختتم اليوم الأول من FAW، بدأ عرض مجموعته بفستان أبيض بسيط مع وردة غريبة زينت منتصفه وختمه مع فستان زفاف أبيض غاية في البساطة؛ إذ اقتصرت زخرفاته على جزء صغير من القسم السفلي مع طرحة قصيرة تأخذ شكل القبعة من الأعلى.

وما بين هذين الفستانين قدم محفوظ فساتين متعددة الألوان «زهري، زيتي، أزرق، أبيض.. وغيرها الكثير»، ميز بعضها الجوانب محددة الزوايا من أسفل، فيما احتوى بعضها الآخر على ورود اختبأت بين الطبقات السفلية للفستان.

وعلى غرار لورا طلب محفوظ تطبيق الماكياج الطبيعي «ماكياج اللاماكياج» للعارضات؛ لكن لسبب مختلف وهو ألا يخطف الماكياج القوي الأنظار من تفاصيل الفساتين، كذلك اختار محفوظ الأحذية بألوان مشابهة لألوان الفساتين.

Arab Fashion Week

يقام أسبوع الموضة العربي للمرة الأولى في دبي على مدى 3 أيام من «31 أكتوبر وحتى 2 نوفمير2015» برعاية مجموعة كبيرة من الشركات أبرزها شركة Huawei Arabia الرائدة في مجال الاتصالات في فندق بارك حياة في ديرة - دبي.، كذلك يستضيف فعالية «التوقيع الملكي– عندما يلتقي الفن بالأزياء» بالتعاون مع مؤسسة الفن الإماراتية، وبرعاية المجلس الوطني للسياحة والآثار في دولة الإمارات.

يضم أسبوع الموضة العربي قائمة طويلة من المصممين العالميين والعرب مثل: Les Copains، Atelier Leonleon، Selphie Bong، Adelina Rusu، طوني ورد، وغيرهم الكثيرين؛ إذ سيعرضون أزياءهم لصيف - ربيع 2016.

ومع نجاح العروض الأولى التي جمعت نظرة المصممة لورا الأنثوية للمرأة مع نظرة عبد محفوظ الذكورية للأنثى اكتمل المشهد في AFW.

أما بالنسبة للفنانين العرب فكان وجودهم في هذا الحفل خجولاً مع حضور رولا سعد وداليدا خليفة ولجين عمران.