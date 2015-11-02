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الثاني والثالث من ديسمبرعطلة "الخاص" بمناسبتي " يوم الشهيد واليوم الوطني "

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الثاني والثالث من ديسمبرعطلة "الخاص" بمناسبتي " يوم الشهيد واليوم الوطني " الثاني والثالث من ديسمبرعطلة "الخاص" بمناسبتي " يوم الشهيد واليوم الوطني "

 تقرر أن يكون يوما الأربعاء والخميس الموافق الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل .. عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة .. بمناسبتي " يوم الشهيد واليوم الوطني " الـ 44  للدولة.

  وأصدر معالي صقر بن غباش وزير العمل تعميما بهذا الشأن .. " تنفيذا لأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بتخصيص يوم 30  نوفمبر من كل عام يوما للشهيد تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن الأبرار وإعمالا لحكم المادة  74  من القانون الاتحادي رقم 8  لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته " .

  ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات .

 كما هنأ حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة .. سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على الدولة بمزيد من التقدم والازدهار.
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