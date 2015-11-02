شرطة دبي تطلق مسابقة توعوية ضمن حملة «الصندوق الأصفر»

أعلنت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي، عن إطلاق مسابقة توعوية على صفحتي شرطة دبي على مواقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" و"تويتر"، خاصة بحملة الصندوق الأصفر التي تنظمها بالتعاون مع إدارة الحملات والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور.

وأكد العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية، أن المسابقة تأتي ضمن فعاليات حملة " الصندوق الأصفر"، الهادفة إلى توعية أفراد الجمهور وخاصة السائقين بأهمية الالتزام بقواعد المرور الخاصة بالصندوق الأصفر عند الإشارات الضوئية، وعدم تجازوها إلا إذا كان الطريق خالياً تجنباً لوقوع حوادث.

وأشار إلى أن المسابقة تتكون من 5 أسئلة سيتم نشرها على صفحتي شرطة دبي في "أنستغرام" و"تويتر"، وستتلقى شرطة دبي الرد على الأسئلة واختيار الإجابات الصحيحة ثم إجراء قرعة وتكريم الفائزين وتقديم مبلغ لفائز بقيمته 500 درهم لكل سؤال.

وكانت شرطة دبي قد أطلقت الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي حملة مرورية توعوية للتحذير من أخطار الدخول إلى الصندوق الأصفر أثناء فترة ازدحامه، تحت عنوان " خلو الصندوق الأصفر"، بهدف منع الازدحامات المرورية في هذه المنطقة التي تعتبر ملتقى لجميع اتجاهات السيارات.

وتشمل الحملة نشر رسائل التوعية عبر البرامج الإذاعية، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الطرق للوصول إلى السائقين، فيما يتعرض السائق إلى مخالفة مرورية تسجل حضورياً أو غيابياً إذا دخل الصندوق الأصفر وهو مزدحم قدرها 500 درهم.