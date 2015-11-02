سمية الخشاب: سأتزوج قريبًا.. و«السيدة العذراء» طلبت مني تسمية ابنتي مريم (فيديو)

قالت الفنانة سمية الخشاب إنها ستتزوج قريبًا من خارج الوسط الفني، مصري من محافظة الإسكندرية من بلدها، مشيرة إلى أنهما أصدقاء منذ شهور ثم تحولت علاقة الصداقة إلى حب منذ شهور قائلة “اصطاد قلبي”.

وأضافت “سمية”، خلال حوارها برنامج “100 سؤال” عبر فضائية “الحياة” مع الإعلامية راغدة شلهوب: “الحب يجعل الإنسان عنده أمل ويعطيه طاقة إيجابية ويجعله يبدع في شغله ويصحى من النوم مبسوط.

وأكدت أنها لأول مرة تشعر بهذا الاحساس رغم زيجاتها السابقة، موجهة رسالة له: “ربنا يخليك ليا انت أحلى حاجة حصلتلي في حياتي”.

وقالت “سمية” أنها ستسمي ابنتها بـ “مريم”، وقالت: “شوفت السيدة العذراء في المنام وقالتلي لو جبتي بنت لازم تسميها مريم”، مضيفة “أطهر نساء العالمين وذكرت في كل الأديان وأنا بحبها أوي”.