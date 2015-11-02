فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب في جامعة الفيوم

قرر الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم، فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة ابتداء من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء 4 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ التقدم للترشح من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

وصرح هشام عويس مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب أنه قد تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات على مستوى الجامعة، تضم الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ” رئيسا ً للجنة”، وتضم في عضويتها الدكتور وائل أحمد ابراهيم، أمين التواصل بالجامعة، والدكتورة فاطمة محمد عبد العليم الأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة بني سويف وهشام عويس حسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والطالب وليد خالد عثمان بالفرقة الرابعة كلية التربية والطالبة مهجة أحمد نور الدين بالفرقة الثالثة كلية الآداب، وتم تشكيل لجنة عليا لكل كلية بالجامعة ولجنة فرعية لكل فرقة بكل كلية.

يذكر أن إدارة رعاية الشباب بكل كلية قد بدأت في توزيع استمارات الترشح للانتخابات على الطلاب الراغبين في تولي مناصب “أمين اتحاد الطلاب” و ” أمين مساعد الاتحاد”، على مستوى كل كلية على حدا وعلى مستوى الجامعة ككل.