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سفير روسيا: نقل 180 جثة من الطائرة المنكوبة.. والحادث لن يؤثر على علاقتنا بمصر

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سفير روسيا: نقل 180 جثة من الطائرة المنكوبة.. والحادث لن يؤثر على علاقتنا بمصر سفير روسيا: نقل 180 جثة من الطائرة المنكوبة.. والحادث لن يؤثر على علاقتنا بمصر
أعلن سيرجى كيربتشينكو، السفير الروسى لدى القاهرة، نقل حوالى 180 "جثمان" من ضحايا حادث الطائرة الروسية المنكوبة، إلى الأراضى الروسية، معرباً عن تقديره للمجهودات التى تبذلها السلطات المصرية للتعامل مع الحادث.

وأبدى السفير فى تصريحات لفضائية "أون تى فى" انزعاجه من المزايدات حول الحادث، مستبعداً وجود شبهة جنائية، وقال: "لست من أنصار المزايدات والتكهنات قبل الوصول لنتائج التحقيقات.. الأمر دقيق والمزايدات غير مطلوبة".

وأكد السفير أن الحادث لا يمكن أن يؤثر على العلاقة مع ، خاصة وهم يرون فى روسيا الموجة الشديدة من عواطف الطرف المصرى.

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مصر 365

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