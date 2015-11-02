مجهول يطلق النار على حارس قصر الرئاسة التركية فى إسطنبول ويحاول الانتحار

أطلق مجهول النيران على حارس بالقصر الرئاسى بمدينة إسطنبول بتركيا، وحاول الانتحار رميا بالرصاص بسلاحه الشخصى، بعدما منعه الحارس من الدخول إلى القصر، مما أثار الفزع والرعب لدى المحيطين بمقر الرئيس.

وأفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية، بأنه جار التحقيق فى الحادث، بعد ما تمكنت قوات الأمن من السيطرة على محيط الحادث.

يأتى هذا تزامنا مع عزم حزب العدالة والتنمية فى تشكيل الحكومة التركية، بعد فوزه فى الانتخابات التشريعية بالأمس.

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