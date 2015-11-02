أخبار عاجلة

الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجهول يطلق النار على حارس قصر الرئاسة التركية فى إسطنبول ويحاول الانتحار

Google+ Print
مجهول يطلق النار على حارس قصر الرئاسة التركية فى إسطنبول ويحاول الانتحار مجهول يطلق النار على حارس قصر الرئاسة التركية فى إسطنبول ويحاول الانتحار
أطلق مجهول النيران على حارس بالقصر الرئاسى بمدينة إسطنبول بتركيا، وحاول الانتحار رميا بالرصاص بسلاحه الشخصى، بعدما منعه الحارس من الدخول إلى القصر، مما أثار الفزع والرعب لدى المحيطين بمقر الرئيس.

وأفادت قناة سكاى نيوز ، بأنه جار التحقيق فى الحادث، بعد ما تمكنت قوات الأمن من السيطرة على محيط الحادث.

يأتى هذا تزامنا مع عزم حزب العدالة والتنمية فى تشكيل التركية، بعد فوزه فى الانتخابات التشريعية بالأمس.


>- الصحف البريطانية:انتخابات تركيا تحول من الديمقراطية للاستبداد وأردوغان قامر وفاز.. وحزب العدالة والتنمية فى مهمة تاريخية لجلب الاستقرار..وحادث الطائرة الروسية يلقى بظلاله على مؤتمر السفر العالمى بلندن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017