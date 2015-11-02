ضبط محمد الدبش منتحل صفة نقيب الفلاحين لاستيلائه على 5 ملايين جنيه(تحديث)

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط محمد الدبش، منتحل صفة نقيب الفلاحين، لقيامه بالاحتيال على المواطنين بزعم تخصيص أراضى استصلاح لهم، واستيلائه منهم على مبالغ مالية وصلت لـ5 ملايين جنيه .

وكانت معلومات وردت للواء طارق الأعصر مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل شخص زعم كونه نقيب الفلاحين، ويمكنه تخصيص قطع أراضٍ لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد من المناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية .

أسفرت تحريات ضابط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير برئاسة العميد عاصم الداهش مدير الإدارة، عن أن وراء تلك الواقعة "محمد.س.ص.الدبش" مواليد 3/1/1952 بدون عمل "وكان عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى" ومقيم منيا القمح شرقية، والسابق اتهامه فى عدد 9 قضايا "نصب - استيلاء - شيك" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 قضايا منهم بإجمالى حبس أربع سنوات.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل ظهوره الإعلامى المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وقام بإنشاء كيان وهمى تحت مسمى (النقابة العامة للفلاحين المصريين) الكائن 31 شارع محمد محمود دائرة قسم شرطة عابدين، زاعماً كونه نقيباً للفلاحين - على خلاف الحقيقة.

وقام بالإعلان عن أنه قد تم تخصيص مساحة 5 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق أسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفى سبيله لذلك قام بتزوير خطاب منسوب للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم تلك الموافقة المزورة لضحاياه، لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه، وتمكن من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تخصيص أراضٍ لهم من الأرض المخصصة للنقابة "بالمخالفة للحقيقة" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.

داخل مقر النقابة الوهمى وبحوزته صورة ضوئية من الخطاب المزور المتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص ثمانية آلاف فدان للنقابة العامة للفلاحين المصريين و16 خاتما مستديرا يحمل نسر صلاح الدين "شعار الدولة" ويقرأ بصمته النقابة العامة للفلاحين المصريين بمحافظات " أسيوط – المنيا – سوهاج – البحيرة – الشرقية – الغربية – المنوفية ... "

>و" 150 " كارنيه عضوية للنقابة العامة للفلاحين المصريين بأسماء عدد من ضحاياه ممهورة بخاتم النقابة المقلد وموقع عليها منه بصفته نقيباً للفلاحين وكمية كبيرة من حوالات بريدية وإيصالات استلام نقدية من ضحاياه بلغ أجمالى قيمتها حوالى ثلاثة ملايين جنية وعدة دفاتر مدون بها بيانات راغبين فى تخصيص أراضى لهم مدون بها المساحة المخصصة لكل منهم بإجمالى آلاف شخص تقريباً .

>وشملت قائمة المضبوطات 800 عقد وهمى لتمليك أراضى استصلاح زراعى بمناطق [ طريق الفيوم أسيوط الصحراوى الغربى – وادى النطرون – طريق الواحات الكيلو 63 – طريق الفيوم بجوار بحيرة قارون ] محررة بين المتهم وضحاياه بتخصيص قطع أراضى لها مساحات مختلفة وماكينة تصنيع كارنيهات بمشتملاتها " مقص تقطيع – جهاز تغليف – ماكينة ضغط " و77 ألف جنيه و2 هاتف محمول و3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها وبفحصها تبين أنها تحوى العديد من صور المستندات المضبوطة وأمكن الاستدلال على ( 550 ) من المجنى عليهم دفعوا للمتهم نحو 2.5 مليون جنيه .

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، فتحرر له المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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