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مجلس الوزراء: جار تفريغ محتويات الصندوق الأسود للطائرة الروسية

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مجلس الوزراء: جار تفريغ محتويات الصندوق الأسود للطائرة الروسية مجلس الوزراء: جار تفريغ محتويات الصندوق الأسود للطائرة الروسية
أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فى بيانه العاشر، عن متابعة سقوط الطائرة الروسية بسيناء، أن طائرة روسية غادرت القاهرة، مساء أمس، تحمل على متنها 196 جثمانا من ضحايا الحادث.

كما تستمر أعمال البحث والإنقاذ بموقع الحادث بوسط سيناء، والتى امتدت فى دائرة قطرها 9 كيلو مترات، حيث تواجد بها حطام الطائرة، ومن المتوقع أن تنتهى هذه الأعمال اليوم.

ويتم حالياً اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفريغ محتويات الصندوق الأسود بالتنسيق بين الجهات المعنية فى والفريق الروسى المتواجد فى القاهرة، للمشاركة فى عمليات البحث الخاصة بالحادث، بالإضافة إلى ممثلى كل من الشركة المصنعة للطائرة، الدولة المسجل بها الطائرة.

ومن المنتظر أن يصدر فريق التحقيق المكون من كل الجهات المعنية، تقريراً عن نتائج التحقيق التى توصل إليها الفريق فى حادث سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء بعد انتهاء أعمال الإجراءات والتحقيقات الخاصة بالموضوع.

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مصر 365

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