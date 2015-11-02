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الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى تلتقى السيسى خلال زيارتها لمصر

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الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى تلتقى السيسى خلال زيارتها لمصر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى تلتقى السيسى خلال زيارتها لمصر
قال وفد الاتحاد الأوروبى فى بيان له اليوم، إن فدريكا موجرينى، الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى تصل اليوم فى زيارة تستغرق يومين .

وأضاف البيان أن موجرينى ستقابل خلال الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والعديد من المسئولين المصريين، منهم وزير الشئون الخارجية، سامح شكرى ووزير الداخلية مجدى عبد الغفار، بالإضافة إلى لقائها بالأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربى.

وستجتمع موجرينى عقب وصولها اليوم مع وزيرة التعاون الدولى ومن ثم توقع على اتفاقية توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وقد خصص الاتحاد الأوروبى لهذا المشروع مبلغ وقدره 68 مليون يورو كمنحة من إجمالى الميزانية المقدرة للمشروع.

كما ستلقى موجرينى محاضرة فى جامعة القاهرة غدا الثلاثاء.

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مصر 365

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