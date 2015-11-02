سفير بريطانيا: مكافحة الإرهاب تتصدر مباحث السيسى وكاميرون.. ونرحب بالبرلمان

يستقبل رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى مقر الحكومة البريطانية يوم الخميس المقبل.

وقال السفير البريطانى لدى مصر، جون كاسن، إن ثلاثة ملفات رئيسة تتصدر مباحثات كاميرون والسيسى وهى مكافحة الإرهاب والتطرف فى مصر والمنطقة، ومساعدة مصر على النجاح كبلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، والعلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية بين البلدين.

وأضاف كاسن، فى تصريحات خص بها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذا الأسبوع ندشن المرحلة الجديدة لشراكتنا من أجل الاستقرار والإصلاح، رئيس الوزراء كاميرون سيعبّر عن دعمه للرئيس المصرى فى الإصلاحات التى يقوم بها من أجل إنعاش الاقتصاد المصري، إضافة إلى رغبته فى رؤية المزيد من التقدم السياسى الذى يعتبر أساسيا فى استقرار مصر على المدى الطويل."

وتابع: "سيناقش الجانبان أيضا تعزيز العلاقات التجارية بين بريطانيا ومصر؛ معتمدين فى ذلك على موقع بريطانيا كأكبر مستثمر فى مصر، حيث بلغ حجم استثمارات الشركات البريطانية فى مصر نحو 25 مليار دولار منذ عام 2010، وعلى الصادرات بين البلدين التى قدرت العام الماضى بمليار جنيه إسترلينيى".

وقال كاسن إن بريطانيا "ترحب بانتخاب برلمان جديد كخطوة مهمة فى استعادة دور المؤسسات الشرعية فى مصر."

وأكد أن "مصر كدولة عربية وإسلامية كبيرة تلعب دورا بارزا فى محاربة داعش والفكر المتطرف، على الصعيد الحكومى والشعبي، حيث قام الأزهر الشريف بدور محورى ومهم فى مواجهة وتقويض الخطاب المسموم لتنظيم داعش عبر سلسلة من الأنشطة والبيانات والتقارير التى قام بها الأزهر لكشف حقيقة أن هذا التنظيم الإرهابى الذى لا علاقة له بالإسلام وتعاليمه السمحة."

وأشار السفير البريطانى لدى مصر إلى الدور السياسى والاستراتيجى الذى تلعبه مصر فى المنطقة من أجل دعم الاستقرار فى الشرق الأوسط ومواجهة الخطر المتنامى للجماعات الإرهابية والمساعدة فى إرساء الحلول السياسية لأزمات المنطقة؛ مصر بلد حاسم فى منطقة حاسمة وتعيش توقيتا حاسما."

- سفير بريطانيا لدى القاهرة يكشف تفاصيل زيارة السيسى المرتقبة لـ"لندن": الأمن والاقتصاد والتعليم على رأس مباحثات الرئيس مع كاميرون.. وأتوقع الإعلان عن حزمة صفقات.. و"هندوس بنزين" لتنمية الشراكة