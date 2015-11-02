مقتل طالب بسبب مبلغ مالي خاص بالدعاية لأحد المرشحين بالمنيا

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد العثور على جثة محمد جمال أنور 12 سنه طالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة مغاغه الإعدادية للبنين، ملقاة بمنطقة العبور الجديدة “المهجورة”.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي الأولية تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، أن مرتكب الواقعة “محمد.أ.م” 19 سنة، طالب بالثانوي، ومقيم بمدينة مغاغة، حيث أستدرج المجني عليه لمنطقة مهجوره وقام بقتله مستخدمًا حجر، ورطمه على رأسه حتى فارق الحياة، وذلك إنتقامًا من والده الذي يعمل مديرًا لمدرسة بمغاغة، ووجود خلاف على مبلغ مالي بينهما قيمته 800جنيهًا خاص بالدعاية لأحد المرشحين في إنتخابات مجلس النواب، وأن الأخير رفض منح المتهم المبلغ فقام باستدراج ابنه على دراجة بخارية ملكه، عقب خروجه من مدرسته وتوجه إلى منطقة العبور بمغاغة وقام بالتخلص منه.