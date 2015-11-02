صور| «دارينا» أصغر ضحية روسية في الطائرة المنكوبة

نقلت وسائل إعلام روسية ، صور الطفلة “دارينا” (10 أشهر)، أصغر ضحية من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة التي سقطت، فجر أول أمس السبت، بسيناء، وقتل فيها 224 راكبًا.

ونشرت الأم “تاتيانا جروموفا” الصورة على حسابها بموقع “تويتر”، وقد أطلقت عليها أمها قبل رحلتهما إلى شرم الشيخ لقب “الراكب الأهم” ونشرت صورة معبرة لها في “الانستغرام” وهي تقف خلف إحدى نوافذ مطار بولكوفا في مدينة سان بطرسبورغ تراقب بفضول حركة الطائرات، وقامت بعمل هاشتاج العائلة؛ حيث أصبحت صورة دارينا هي رمز للمأساة التى تعرض لها الركاب الروس.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن جدة الطفلة قولها إنها عرضت أن تبقى حفيدتها برعايتها إلى حين عودة والديها من شرم الشيخ، لكن القدر أبى إلا أن لا يفرقهم، فقد كانت الرحلة 9268 أول وآخر رحلة في حياة هذه الطفلة.

يذكر هنا أن نائب عمدة سان بطرسبورغ أكد أن من بين ضحايا الطائرة الروسية الـ224 هناك 25 طفلا، بخلاف الرقم السابق الذي تحدث عن 17 فقط.