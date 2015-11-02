بالصور.. «كمال» ووزير روسى يتفقدان الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

قام الطيار حسام كمال، وزير الطيران المدني، و فلاديمير بوتشكوف، الوزير الروسي، والوفد المرافق له، بزيارة مركز تحليل حوادث الطيران بمقر وزارة الطيران المدني، حيث أطلع الوفد الروسي على حالة الصندوقيين الأسودين داخل المركز، والتقيا جانب من فريق اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث .

وأكد وزير الطيران، أن الجانب الروسي سيشارك الجانب المصري، بالإضافة إلى فريق الشركة الصانعة، وممثل الجانب الأيرلندي لكون الطائرة مسجلة بسجل الطيران المدني الأيرلندي، وذلك لتفريغ بيانات الصندوقين، واستكمال إجراءات التحقيق الخاصة بالحادث، عقب إنهاء الجولات الميدانية في موقع الحطام، والمقرر لها مساء غدًا “الثلاثاء” .

وأعرب “بوتشكوف”، عن شكره للحكومة المصرية على الجهد المبذول على مدار الثلاثة أيام الماضية في التعامل مع الحادث، وتقديم الدعم الكامل من جانب وزارة الطيران المدني والوزارات المعنية الأخرى، كما أعرب عن تقديره للقيادة السياسية وكذلك دور الحكومة المصرية في تقديم كافه التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات سفر جثامين الضحايا إلى روسيا.