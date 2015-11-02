لو نفسك تبقى أب.. طرق طبيعية لحل مشكلة نقص عدد الحيوانات المنوية

انتشرت فى الآونة الأخيرة كثير من الابتكارات والاختراعات مثل الكمبيوتر المحمول والواى فاى والملابس الضيقة والمنتجات البلاستيكية غير الآدمية والكثير والكثير من الأشياء التى تضر بصحة الرجل الجنسية وتؤثر على خصوبته وتضعف عدد الحيوانات المنوية الخاصة به، وهى المشكلة التى يعانى منها عدد كبير من الرجال وقد تمثل عائقا أمام حلم الإنجاب.

ومن نعم الله أن منحتنا الطبيعة العديد من خيراتها التى يمكن أن تمثل خط دفاع للإنسان ضد كل ما يحيط به من أضرار.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Mens Health”، عن نوعين من الأطعمة التى تعمل على زيادة عدد الحيوانات المنوية للرجال، وتشمل:

1-الثوم

طريقة تناوله:

>رائحته القوية ميزة تدفعك لتناوله، حيث إن الثوم يعتبر من سوبر فوود الجنس لأنه يحتوى على السيلينيوم، وهو مضاد للأكسدة ضرورى لإنتاج الحيوانات المنوية وزيادة حركتها، كما أنه يحتوى على الأليسين وهو مركب يحمى الحيوانات المنوية من التلف ويحسن الدورة الدموية فى الأعضاء الجنسية، وهو خيار ممتاز لتشجيع إنتاج الحيوانات المنوية.>يجب البدء فى إضافة 1-2 فص مفروم أو مسحوق من فصوص الثوم إلى الوجبات يومياً لزيادة عدد الحيوانات المنوية، ويفضل تناوله على الريق.

2-الجينسنج

طريقة تناوله:

>يعتبر الجينسنج من الأعشاب الطبيعية المعروفة المثيرة للشهوة الجنسية، ولكنه يعمل أيضاً كمنشط للذكور، حيث يؤدى إلى زيادة عدد الحيوانات المنوية واسترخاء العضلات، وزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وتحسين تدفق الدم إلى المنطقة التناسلية، وتعزيز الرغبة الجنسية والأداء، كما تشير الدلائل إلى أن هذه العشبة يمكن أيضا أن تعالج ضعف الانتصاب.>تستهلك 2-6 جم من جذور نبات الجينسنج المجففة يومياً لزيادة عدد الحيوانات المنوية حتى يتحقق حلم الإنجاب.