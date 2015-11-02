محكمة جنايات الفيوم تبرئ متهما من الانضمام لـ"الإخوان"

قضت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار جنيدى الوكيل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف إسماعيل، ومحمد حمدى، وسكرتارية وائل عبدالحميد عبدالمطلب، وأمانة سر صالح كيلانى وشعبان عجمى ببراءة المتهم "أحمد ص ع"، من تهم الانضمام لجماعة محظورة، تهدف لتعطيل القوانين والإضرار بالسلم الاجتماعى، والمشاركة فى تجمهر بهدف تعطيل اللوائح والتأثير على السلطة ومنعها من أداء واجبها.

كان دفاع المتهم فى القضية رقم 2628 لسنة 2014، المقيدة برقم 581 كلى لسنة 2014، دفع ببطلان إجراءات ضبط موكله، وعدم منطقية الرواية التى جاءت بمحضر الشرطة، حول مشاركته فى تجمهر للعشرات من أعضاء الإخوان "المحظورة"، وتداولت هيئة المحكمة، القضية، وأصدرت حكمها بالبراءة.