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مقتل 4 من عناصر داعش في هجمات انتحارية شرق سنجار العراقية

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مقتل 4 من عناصر داعش في هجمات انتحارية شرق سنجار العراقية مقتل 4 من عناصر داعش في هجمات انتحارية شرق سنجار العراقية

>أعلن قاسم سمير قائد قوات البيشمركة الايزيديين اليوم الاثنين مقتل أربعة من عناصر تنظيم (داعش) في هجمات انتحارية شرق مدينة سنجار العراقية 520/ كم شمال غرب بغداد./

وقال سمير لـوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن المتطوعين الايزيديين الجدد في قوات البيشمركة الكردية صدوا هجوم الانتحاريين بسيارات مفخخة قبل وصولهم إلى مواقع البيشمركة المستهدفة في محور حردان شمال شرق مدينة سنجار.

وأشار إلى مقتل اربعة من الانتحاريين فيما فر اثنان الى قرية كولات العربية شرق مدينة سنجار (شنكال) التي مازالت تحت سيطرة التنظيم.

وبين أن المئات من المتطوعين الايزيديين بالإضافة الى قوات كبيرة من البيشمركة وصلوا منذ يومين الى ناحية سنون وجبل سنجار لبدء التحضيرات الكاملة لتحرير المدينة .

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