السجن بالكويت لـ 5 متهمين بجمع اموال لصالح تنظيم داعش

اصدرت محكمة كويتية الاثنين احكاما بالسجن عشر سنوات بحق خمسة اشخاص، بينهم ثلاثة كويتيين، متهمين بجمع اموال لصالح تنظيم داعش، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

والمحكمون الخمسة هم ثلاثة كويتيين، اضافة الى اجنبيين لم تحدد جنسيتهما، وقضت المحكمة بأن يرحلا من البلاد بعد تنفيذ العقوبة. كما برأت المحكمة متهمين آخرين، علما بان الاحكام قابلة للاستئناف.

واتهم الخمسة بجمع نحو 400 الف دينار كويتى (1,3 مليون دولار اميركي)، وتحويلها للتنظيم الذى يسيطر على مساحات واسعة من سوريا والعراق.

واصدرت المحاكم الكويتية خلال الاشهر الماضية، سلسلة احكام بحق مرتبطين بالتنظيم المتطرف.

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