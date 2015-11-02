ظهور علنى نادر لسلطان عمان منذ عودته من رحلة علاج فى ألمانيا

بدا سلطان عمان قابوس بن سعيد بصحة جيدة فى لقطات بثها التلفزيون الحكومى الاثنين بمناسبة ظهور علنى نادر له منذ عودته من رحلة علاج طويلة فى المانيا فى مارس الماضى.

والسلطان قابوس الذى سيبلغ من العمر 75 عاما فى 18 نوفمبر ظهر مبتسما فى اجتماع لمجلس الوزراء الاحد فى القصر الرئاسى ويتبادل الحديث مع بعض المشاركين.

وذكرت وكالة الانباء العمانية انه عرض الوضع فى بلده وخصوصا الاجراءات التى اتخذت مع اقتراب اعصار، والسلطان قابوس الذى يحكم البلاد منذ 45 عاما لم يظهر علنا الا نادرا منذ عودته فى 23 مارس الى مسقط بعد غياب دام ثمانية اشهر على اثر "استكمال البرنامج الطبي" فى المانيا "الذى كتب لنتائجه النجاح التام". وذكر دبلوماسى انه عاد بعد ذلك مرتين الى المانيا.

وتحدث دبلوماسيون من قبل عن احتمال اصابته بسرطان فى القولون، وذكرت مصادر متطابقة ان نشاطاته العامة الاخيرة تعود الى التاسع من ابريل حيث حضر اجتماعا لمجلس الوزراء و14 يوليو عندما دشن متحفا للجيش.