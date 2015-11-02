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وفاة 3 أشخاص وإصابة المئات بسبب إعصار شابالا باليمن

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وفاة 3 أشخاص وإصابة المئات بسبب إعصار شابالا باليمن وفاة 3 أشخاص وإصابة المئات بسبب إعصار شابالا باليمن

لقى ثلاثة يمنيين حتفهم وأصيب المئات جراء إعصار (شابالا) الذى ضرب جزيرة سقطري، بالقرب من خليج عدن، ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن مسئول يمنى محلى قوله اليوم الاثنين إن الإعصار الاستوائى يتوجه صوب مدينة المكلا جنوبى محافظة حضرموت التى تشهد موجة نزوح للاحتماء من الإعصار، حيث اضطرت مئات الأسر إلى الرحيل عن منازلها فى المناطق الساحلية واتجهت صوب الجبال.

يشار إلى أن إعصار (شابالا) وصلت سرعة رياحه القصوى إلى 240 كيلومترا فى الساعة (أى ما يعادل إعصارا من الفئة الرابعة)، بحسب المركز المشترك للتحذير من الأعاصير فى الولايات المتحدة، وتوقع المركز أن يصل الإعصار اليابسة فى البر الرئيسى غربى مدينة المكلا جنوبى محافظة حضرموت.

واشتدت قوة الرياح وغزارة الأمطار مع اقتراب الإعصار من السواحل اليمنية، مما دفع سكان المناطق الساحلية إلى مغادرة منازلهم والاحتماء فى أماكن أقل خطرا.

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مصر 365

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