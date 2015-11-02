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أرقام في الجول - حجازي مدافع وصانع ألعاب في الأهلي

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حافظ الأهلي على شباكه نظيفة في أول 3 جولات من الدوري لأول مرة منذ 11 عاما. هذا ليس أبرز ما قدمه أحمد حجازي المدافع الدولي للفريق الأحمر.

وشارك المدافع المنضم للأهلي قبل بداية الموسم في الفوز على طلائع الجيش 1-0، ثم على غزل المحلة 2-0، وأخيرا على بتروجيت 1-0.

وتظهر أرقامه أمام بتروجيت والتي يقدمها FilGoal.com، أكثر من دور لحجازي مع الفريق الأحمر.

حجازي (1)

دفاعيا، واصل حجازي تقديم الأداء المميز مع الأهلي. فالمدافع الدولي استخلص الكرة من بين أقدام لاعبي بتروجيت 9 مرات.

وتدخل حجازي 9 مرات أيضا لإفساد هجمات بتروجيت.

لكن من الواضح أيضا أن جوزيه بيسيرو أدرك سريعا قدرات حجازي في تقديم المساندة الهجومية. ولذلك اعتمد عليه في بناء هجمات الفريق.

حجازي المدافع ظهر لحامل الكرة في الأهلي واستلمها منه 47 مرة، وفقدها مرتين فقط تحت الضغط.

لتعرف الدور الكبير لحجازي، يكفي أن تعرف أن شريكه في الدفاع محمد نجيب استلم الكرة 34 مرة فقط.

دور حجازي لا يتوقف عند استلام الكرة من زميله الذي يتعرض للضغط من لاعبي بتروجيت، فهو يبدأ هجمة للأهلي.

شاهد أين تحرك حجازي:

حجازي (2)

لم يكن محمد نجيب أكثر من استلم الكرة من حجازي كالمتوقع، فكان عبد الله السعيد صانع الألعاب أكثر لاعب مرر له حجازي الكرة 12 مرة ثم حسام غالي بـ11 مرة.

فيما كان حجازي أكثر لاعب استلم الكرة من نجيب في 11 مناسبة.

بشكل عام، مرر حجازي الكرة 65 مرة منهم 4 بشكل طولي، بنسبة نجاح وصلت إلى 89%.

حجازي (3)

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