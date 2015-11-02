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العثور على جثة طالب ملقاة بمنطقة مهجورة بمغاغة بالمنيا

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العثور على جثة طالب ملقاة بمنطقة مهجورة بمغاغة بالمنيا العثور على جثة طالب ملقاة بمنطقة مهجورة بمغاغة بالمنيا
عثر منذ قليل على جثة طالب بالصف الأول الإعدادى، ملقاة فى منطقة مهجورة بمغاغة شمال المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بالعثور على جثة الطفل محمد جمال أنور بالصف الأول الإعدادى بمدرسة الخيرية، ملقاة بمنطقة العبور الجديدة بمغاغة.

على الفور، تشكل فريق بحث جنائى تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية وبقيادة العقيد أشرف عبد المالك رئيس فرع البحث شمال والرائد منصور الماوى رئيس مباحث مغاغة والنقيب معتصم رزق المعاون الأول، وتوصلت الجهود إلى أن مرتكب الواقعة هو شاب يدعى هشام 19 سنة مقيم مغاغة، وقام بقتل الطفل انتقاما من والده الذى يعمل مديرا لمدرسة الإعدادية بنات بمغاغة، بعد خلافهم على مبلغ مالى 800 جنيه خاص بدعاية المرشح زين الإطناوى، رفض الأخير منحه للمتهم، فقام باستدراج الطفل على دراجة بخارية أثناء خروجه من مدرسته لمنطقة العبور بمغاغة وقام بقتله.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وصحة ما جاء فى التحريات، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365