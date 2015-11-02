تجديد حبس «إسراء الطويل» 45 يومًا بتهمة بث أخبار كاذبة

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حبس المصورة الصحفية “إسراء الطويل” 45 يومًا، بتهمة بث أخبار كاذبة تستهدف تكدير السلم العام والإنضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمة عدة تهم، في مقدمتها “الإنضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين – منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها – الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين – الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتي تتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها”.